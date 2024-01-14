Говорят, Трамп знает, как закончить военный конфликт и избежать третьей мировой

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая за свою позицию по надвигающейся угрозе Третьей мировой войны, утверждал, что мир находится на грани разрушения, но также выразил свою уверенность в том, что он может предотвратить конфликт.
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