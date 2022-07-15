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Путин наградил Соловьева и Пьеху орденами

Путин наградил Соловьева и Пьеху орденами

Президент России Владимир Путин наградил орденом "за заслуги перед Отечеством" IV степени журналиста, ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1 Владимира Соловьева, сообщается в официальном указе главы государства.

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