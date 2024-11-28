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Русская Община помогла семье чеченца и дагестанки решить проблемы с соседями-дебоширами

В Русскую Общину Невинномысска обратилась семья кавказцев, проживающих в одном из местных общежитий. На протяжении долгого времени буйный сосед под влиянием "градуса" превратил их жизнь в кошмар: постоянные шумные пьянки, ругань, скандалы, конфликты.

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