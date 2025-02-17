Юрист Русяев: скачки валютного курса – это катализатор для мошенников

Колебания курса рубля – это катализатор для мошенников. Они пользуются тем, что в такие периоды россияне стремятся либо сохранить сбережения, либо заработать на спекуляциях, на фоне чего принимают поспешные решения и становятся уязвимыми перед преступниками, рассказал RT управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.