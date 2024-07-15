За рулем
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За рулем

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Водителей могут надолго лишать прав — Госдума рассматривает законопроект

Водителей могут надолго лишать прав — Госдума рассматривает законопроект

Госдума в настоящее время рассматривает проект закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих идентификации государственных знаков.

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