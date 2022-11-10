В Магадане полицейские провели акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального Управления МВД России встретились со студентами Магаданского политехнического техникума.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии