Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мошенники давно известны, но правоохранительные и судебные органы их не наказывают?

Мошенники давно известны, но правоохранительные и судебные органы их не наказывают?

Аспект, который наверно должен что-то «стоить», если не установлены все потерпевшие, то вся ли информация изучена следствием, выявлены все участники? Значит преступники не понесли всю строгость наказания за свои действия и скоро выйдут на свободу, а значит не отбыли положенный срок, не вернули потерпевшим деньги и завтра у нас появятся новые потерпевшие, будут ли они защищены государством?https://argumenti.

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