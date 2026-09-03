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Воронежские новости

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Банки сообщили о начале широкого использования цифрового рубля

Банки сообщили о начале широкого использования цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года 21 банк начнёт обслуживание клиентов в цифровых рублях, для системно значимых банков подключение станет обязательным.

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