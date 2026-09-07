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Аргументы и Факты

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Ученые УрФУ изучили свойства потенциально опасных астероидов для Земли

Ученые УрФУ изучили свойства потенциально опасных астероидов для Земли

Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) определили физические и динамические параметры семи космических объектов, сближающихся с Землей.

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