Ставка ЦБ ожидаемо выросла, но рубль сохраняет спокойствие – какой сейчас курс доллара Евгения КомароваВ соответствии с прогнозами аналитиков на очередном заседании Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки.
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