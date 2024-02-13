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Царьград

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Азербайджан начал операцию "Возмездие": Армения сообщила о первых потерях

Азербайджан начал операцию "Возмездие": Армения сообщила о первых потерях

Минобороны Армении заявило о гибели двух военных из-за обстрела со стороны АзербайджанаМинистерство обороны Армении сообщает, что сегодня утром, начиная с 05:30 по местному времени, ВС Азербайджана обстреливали армянские боевые позиции в районе Неркин Ханд.

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