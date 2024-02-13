Азербайджан начал операцию "Возмездие": Армения сообщила о первых потерях

Минобороны Армении заявило о гибели двух военных из-за обстрела со стороны АзербайджанаМинистерство обороны Армении сообщает, что сегодня утром, начиная с 05:30 по местному времени, ВС Азербайджана обстреливали армянские боевые позиции в районе Неркин Ханд.