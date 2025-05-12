"Искандер-М" уничтожил HIMARS ВСУ, атаковавший Рыльск в Курской области

Военнослужащие группировки "Север" успешно уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ, которая ранее атаковала Рыльск в Курской области, используя ракетный комплекс "Искандер-М", сообщает Минобороны России.
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