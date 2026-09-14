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ФедералПресс

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Екатеринбурженку, убившую трехлетнего сына, отправили в колонию на 16 лет

Екатеринбурженку, убившую трехлетнего сына, отправили в колонию на 16 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ФедералПресс. По решению Свердловского областного суда Наталья Гусева, признанная виновной в убийстве своего трехлетнего ребенка, проведет за решеткой 16 лет.

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