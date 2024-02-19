3 частые поломки стиральной машины Bosch

Машинка стирала и всё было “окей”, а потом вдруг потекло, а сенсор начал сбоить. В этой статье рассмотрим, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы стиральных машин Bosch, и как их устранить.
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