Автомобилист насмерть сбил женщину в Кстовском округе

Смертельное ДТП произошло сегодня, 5 августа, в 5‑м часу утра. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, на 7‑м километре автодороги Большая Ельня-Ольгино 19-летний водитель Volkswagen Touareg пошёл на обгон и сбил женщину-пешехода.