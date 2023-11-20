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В Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 22,4 млн рублей

В Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 22,4 млн рублей

Соответствующий аукцион объявили городские власти.Так, согласно опубликованной документации победителю необходимо провести на территории Самары мероприятия по отлову, транспортировке, обработке безнадзорных животных.

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