В Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 22,4 млн рублей

Соответствующий аукцион объявили городские власти.Так, согласно опубликованной документации победителю необходимо провести на территории Самары мероприятия по отлову, транспортировке, обработке безнадзорных животных.
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