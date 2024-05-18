В станице Берёзовской Даниловского района проходит региональный фестиваль памяти полного георгиевского кавалера, героя Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова.
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В станице Берёзовской Даниловского района проходит региональный фестиваль памяти полного георгиевского кавалера, героя Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова.