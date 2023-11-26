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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко пропустил 2-й подряд матч «Ванкувера» по решению тренера

Форвард «Кэнакс» не сыграл против «Сан-Хосе» (3:4).  На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 играх сезона при среднем времени на льду 15:28.

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