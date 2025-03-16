Татьяна Монтян: Крыса Ганул: секреты биографии открываются после его убийства

Какие интересные странички открылись в биографии радикала после его убийства? Что за конфликт был между Стерненко и Ганулом? Почему Ганул оказался «крысой»? После убийства одесского нацика Ганула в его биографии стали открываться по-настоящему интересные странички: оказывается, в 2018 году Ганул «сливал» Шарию данные на своего побратима и соратника по «Правому сектору» Сергея Стерненко! Инфе от Шария я лично не слишком бы доверяла, но в данном случае это, похоже, правда: дело в том, что, как объяснили знающие люди, как раз тогда у Стерненко с Ганулом был достаточно серьёзный конфликт на почве делёжки денег, которые выделял им на борьбу с мэром Одессы Трухановым строительный олигарх Аднан Киван.