GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Сперва на Украине Гуляй-поле начнётся. Так будет пока не изничтожится рассадник бендеровщины трёхсот летней давности ...Константин Бондар...
  • Игорь Васиков
    Прокси война идет с США на территории украины. Они её начали и им её заканчивать, но на наших теперь условиях.«Мирный план» Тра...
  • warig Рыжаков
    Не уходят, а драпают, аж пятки сверкают.Василий Вакаров: ...

Татьяна Монтян: Крыса Ганул: секреты биографии открываются после его убийства

Татьяна Монтян: Крыса Ганул: секреты биографии открываются после его убийства

Какие интересные странички открылись в биографии радикала после его убийства? Что за конфликт был между Стерненко и Ганулом? Почему Ганул оказался «крысой»? После убийства одесского нацика Ганула в его биографии стали открываться по-настоящему интересные странички: оказывается, в 2018 году Ганул «сливал» Шарию данные на своего побратима и соратника по «Правому сектору» Сергея Стерненко! Инфе от Шария я лично не слишком бы доверяла, но в данном случае это, похоже, правда: дело в том, что, как объяснили знающие люди, как раз тогда у Стерненко с Ганулом был достаточно серьёзный конфликт на почве делёжки денег, которые выделял им на борьбу с мэром Одессы Трухановым строительный олигарх Аднан Киван.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх