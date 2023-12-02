В Вельском районе предприятие «Важское» открыло новый телятник

Помещение предусмотрено для содержания телят молочного периодаПомещение предусмотрено для содержания телят молочного периодаВ новом «детском саду» установлены 256 индивидуальных домиков, изготовленных из материалов, поддающихся качественной мойке и дезинфекции.
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