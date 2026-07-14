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Наш потерянный мир

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Урсула экстренно засобиралась в Киев с военной миссией

Урсула экстренно засобиралась в Киев с военной миссией

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду 15 июля посетит Украину, чтобы провести переговоры по вопросам возможного расширения Евросоюза и наращивания военной поддержки Киева, сообщает газета Politico.

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