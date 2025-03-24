Работают в России, чтобы у себя жить вот так: Девушка показала, ради чего едут к русским

Галина Скрипник Дастархан (накрытый стол с едой) на фото так себе, бедненький. У нас в Азии если накрывают, так там ломится от угощения, хоть бедная семья, хоть богатая. Постановочное фото.

Александр Батт Только работать и жить в России они должны честно.