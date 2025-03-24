Русские правила В интернете снова завирусился ролик, в котором девушка демонстрирует, как живут на родине те, кто работает в России.
Работают в России, чтобы у себя жить вот так: Девушка показала, ради чего едут к русским
Комментарии
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Галина Скрипник
Дастархан (накрытый стол с едой) на фото так себе, бедненький. У нас в Азии если накрывают, так там ломится от угощения, хоть бедная семья, хоть богатая. Постановочное фото.
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2 час.
Александр Батт
Только работать и жить в России они должны честно.
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1 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать из России ВСЕХ наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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1 час.
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