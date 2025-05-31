Сегодня 31 мая инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают свой профессиональный юбилей

Подразделение ПДН, ранее известное как детская комната милиции, уже много лет остаётся местом, куда обращаются за помощью и дети, попавшие в беду, и взрослые, которые не могут «справиться» с воспитанием собственного ребёнка.
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