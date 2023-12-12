Инфраструктурный фонд, ориентированный на Азию, привлек $800 млн от инвесторов, включая фонды, управляемые BlackRock

Частная инвестиционная компания Seraya Partners со штаб-квартирой в Сингапуре сообщила во вторник, 12 декабря, что привлекла 800 млн долларов для своего азиатского инфраструктурного фонда, который фокусируется на инвестициях в цифровую инфраструктуру и переход к «зеленой» энергетике.