В ФСБ России назвали Великобританию главным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн.
ФСБ РФ назвала Великобританию главным источником мировых кризисов
Комментарии
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Анастасия Гончарова
крысомелкобритов и говняных хохлоупырей надо на компост давным давно всех до единого , хуже тварей чем эти мрази не сыскать...💩😡🤮
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16 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
после таких заявлений,а оно явно политическое и согласовано с Кремлём,должен бы последовать разрыв дипотношений.Но что-то сомнительно,быстрее англоскунсы расторгнут.
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10 час.
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