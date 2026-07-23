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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев удивлен, что Вендел не попал в претенденты на лучшего игрока сезона: «Один из самых сильных в РПЛ. Может обыграть один в один, сделать разницу»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев удивлен, что его одноклубник Вендел не попал в топ-10 претендентов на лучшего игрока прошлого сезона РПЛ.

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