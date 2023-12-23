Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Евлампьева
    А кто у него художник по костюмам...И сам сценический образ, и репертуар, и манера пения, все это вчерашний день эстр...Депутат Шолохов п...
  • Борис
    Всех отлучить от государственных денег и государственного эфира. Это нравственный фашизм в России.Депутат Шолохов п...
  • вага карлито
    Прямо вопрос возникает кто и как  званиями народный артист распоряжается! Какие такие критерии?) Где  эти звания разд...Депутат Шолохов п...

Актриса Ляпина назвала очень разными "Слово пацана" и "Мир! Дружба! Жвачка!"

Актриса Ляпина назвала очень разными "Слово пацана" и "Мир! Дружба! Жвачка!"

Фильм-мюзикл "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного выйдет в кино 1 января. Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие артисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх