Актриса Ляпина назвала очень разными "Слово пацана" и "Мир! Дружба! Жвачка!"

Фильм-мюзикл "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного выйдет в кино 1 января. Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие артисты.
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