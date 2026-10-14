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Царьград

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Медведь разорил пасеку под Миассом: жителей просят не ходить в лес

Медведь разорил пасеку под Миассом: жителей просят не ходить в лес

Медведь, пришедший со стороны Ильменского заповедника, повредил три улья на пасеке в окрестностях Миасса, после чего местных жителей призвали временно не ходить в лес.

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