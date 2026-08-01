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В сквере у площади Хошимина в Петербурге высадят 131 хвойное дерево

В сквере у площади Хошимина в Петербурге высадят 131 хвойное дерево

В сквере у площади Хошимина в Петербурге завершается второй этап благоустройства. Территорию дополнят хвойными деревьями, кустарниками и стендами о Вьетнаме, сообщает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

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