В сквере у площади Хошимина в Петербурге высадят 131 хвойное дерево

В сквере у площади Хошимина в Петербурге завершается второй этап благоустройства. Территорию дополнят хвойными деревьями, кустарниками и стендами о Вьетнаме, сообщает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.
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