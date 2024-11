Сэм Лейк будет отмечен наградой на New York Game Awards за помощь в развитии игровой и...

Сэм Лейк будет отмечен наградой на New York Game Awards за помощь в развитии игровой индустрииСегодня New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) объявил, что Сэм Лейк, креативный директор Remedy, получит премию Andrew Yoon Legend Award во время 14-го выпуска New York Game Awards, который состоится 21 января 2025 года.