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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сэм Лейк будет отмечен наградой на New York Game Awards за помощь в развитии игровой и...

Сэм Лейк будет отмечен наградой на New York Game Awards за помощь в развитии игровой и...

Сэм Лейк будет отмечен наградой на New York Game Awards за помощь в развитии игровой индустрииСегодня New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) объявил, что Сэм Лейк, креативный директор Remedy, получит премию Andrew Yoon Legend Award во время 14-го выпуска New York Game Awards, который состоится 21 января 2025 года.

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