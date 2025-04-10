Краснокнижная орешниковая соня вышла из спячки в лесах Москвы. Об этом сообщает сайт мэра Москвы. "Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни.