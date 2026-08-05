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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о Глотове: «Он усилит СКА – это однозначно. Это сильный игрок, который точно пригодится Ларионову»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе нападающего Василия Готова в СКА.

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