Северная Двина — вдохновение для фотографа

Северная Двина - одна из самых красивых рек России. Она является местом отдыха для многих туристов, которые приезжают на Архангельскую землю, чтобы насладиться красотой природы и познакомиться с историей этого северного края.
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