Минобороны России: на Краснолиманском направлении за сутки пресечены действия ДРГ ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки российские военные пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки российские военные пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
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