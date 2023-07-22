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Минобороны России: на Краснолиманском направлении за сутки пресечены действия ДРГ ВСУ

Минобороны России: на Краснолиманском направлении за сутки пресечены действия ДРГ ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки российские военные пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

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