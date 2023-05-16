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В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур, находящихся в регионе, об этом заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.

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