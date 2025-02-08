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Чем грозят миру разборки Китая и США?

Чем грозят миру разборки Китая и США?

Автор: Алексей Белов  Геополитический блицкриг Дональда Трампа, похоже, закончился, так и не успев толком начаться.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Да, всё не просто в этом мире на планете... Казалось бы, все хотят мира и достойной жизни, но пытаются достичь этого войнами, угрозами, деньгами... Неужели нельзя довольствоваться тем, что есть, а остальное можно получить от мирных переговоров по торговле и от научных разработок в каждой стране, делиться опытом, учениями, ездить в гости друг ко другу, путешествовать? Почему нужно угрожать, захватывать, убивать? Да уж, видимо от жадности, зависти, ненависти и от страха, люди теряют разум, доброту. Похоже, что без этого не обойтись..
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