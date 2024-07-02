РНПК хочет повысить требования к собственному удержанию страховщиков 

«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) обсуждает со страховыми компаниями увеличение минимального требования к их собственному удержанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке.
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