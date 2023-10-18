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Председатель СК России потребовал доклад о проверке по факту драки в самарском парке

Председатель СК России потребовал доклад о проверке по факту драки в самарском парке

Речь идет о парке Победы, где 16 октября случилась массовая драка с участием мигрантов.Напомним, ранее следственное управление СК России по Самарской области инициировало доследственную проверку по опубликованным в социальных сетях видеоматериалам.

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