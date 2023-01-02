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Арина Соболенко: «Нас не допустили на «Уимблдон», и что это изменило? Ничего»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, что ее не допустили на «Уимблдон»-2022, как и всех игроков из Беларуси и России.

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