Зеленский получил указания по дальнейшим переговорам от Макрона

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский после состоявшегося в субботу разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.