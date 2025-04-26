Зеленский получил указания по дальнейшим переговорам от Макрона

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский после состоявшегося в субботу разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
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