Зачем нужен плавник на крыше автомобиля?

Когда вы замечали на дороге автомобиль с небольшим «плавником» на крыше, то, возможно, задумывались, зачем он нужен? Это просто стильный аксессуар, или он выполняет какую-то важную функцию? Давайте разберемся в этом вопросе вместе.
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