МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае

Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! Объявлена "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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