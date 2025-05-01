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МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае

Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! Объявлена "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

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