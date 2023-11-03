Chery показала концепт электромобиля, который станет самым аэродинамичным в мире

Концепт электромобиля Chery / © Chery Automotive / Weibo Представители Chery Automotive поделились подробностями о новом концепте в социальной сети Weibo, объяснив, что во время проектирования команда вдохновлялась гидродинамической формой тунца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии