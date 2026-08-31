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Регионы России

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Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина

Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Камышина с должности советника президента по стратегическим вопросам.

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