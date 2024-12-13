Выберите корону, а мы скажем, на какую древнегреческую богиню вы похожи

Гера или Афродита? фото: Midjorney/ParentsВ Древней Греции было множество богинь, но основных — тех, кто восседал с Зевсом на Олимпе — было всего шесть: Гера, Афродита, Афина, Артемида, Деметра и Персефона (последняя половину года проводила в царстве Аида).