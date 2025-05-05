Сбой на МЦК в Москве 5 мая: что случилось, почему не ходят поезда

Движение на МЦК остановлено в обе стороны.В Москве на МЦК случился серьезных сбой движения поездов. Как сообщает тг-канал "Москва с огоньком", движение поездов полностью остановлено в обе стороны - как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.
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