Сбой на МЦК в Москве 5 мая: что случилось, почему не ходят поезда

Движение на МЦК остановлено в обе стороны.В Москве на МЦК случился серьезных сбой движения поездов. Как сообщает тг-канал "Москва с огоньком", движение поездов полностью остановлено в обе стороны - как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.