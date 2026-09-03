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Экс-президент Польши не жалеет о вручении ордена Белого орла Зеленскому

Экс-президент Польши не жалеет о вручении ордена Белого орла Зеленскому

Бывший президент Польши Анджей Дуда не сожалеет, что вручил Владимиру Зеленскому орден Белого орла, несмотря на то, что сейчас отношение главы киевского режима к Польше изменилось, 3 сентября сообщает RMF24.

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