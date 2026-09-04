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Венеция-2026: Джорджина Родригес и Марион Котийяр посетили премьеру фильма "Мистер Нельсон, вы убивали людей?"

Венеция-2026: Джорджина Родригес и Марион Котийяр посетили премьеру фильма "Мистер Нельсон, вы убивали людей?"

На 83-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма режиссёра Синъи Цукамото "Мистер Нельсон, вы убивали людей?".

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