Глава Всемирной продовольственной программы сообщила о голоде на севере Газы

В северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться. Об этом сообщила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, передает ТАСС.
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