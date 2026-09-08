Актуальный анекдот

После смерти Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп отправляются на собеседование к Богу по поводу работы.
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